Pare essere realmente ad un passo il rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 6.1, per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S23, stando almeno alle indicazioni che sono venute a galla in queste ore. Già, perché quasi a voler confermare i rumors dei giorni scorsi, quando è stato individuato un piano ufficioso per coloro che hanno deciso di dare fiducia al top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa, oggi tocca focalizzarsi su indiscrezioni che potrebbero fare la differenza. Analizziamo più da vicino la direzione che abbiamo preso nel fine setimana.

Manca davvero poco per i Samsung Galaxy S23 al rilascio del nuovo aggiornamento con One UI 6.1

Come stanno le cose per i possessori in possesso di un Samsung Galaxy S23 ed impazienti di poter testare in prima persona i plus connesso al nuovo aggiornamento One UI 6.1? Secondo le ultime voci che sono state condivise da una fonte autorevole come SamMobie, pare che marzo possa essere effettivamente il mese giusto affinché i top di gamma commercializzati lo scorso anno possano fare la differenza. Premetto che al momento sia impossibile paralre di date precisa, ma è ciaro che i segnali in queste ore siano molto chiari qualora si credesse che ci voglia ancora del ptempo prima di poter procedere.

Al di là delle certezze offerte dalla fonte, si tratta del resto di un discorso molto logico. Samsung, infatti, come tutti sanno offre un aggiornamento di sicurezza ogni trimestre per la serie dei Samsung Galaxy S23 in Corea e la società non ha ancora reso disponibile una patch di sicurezza per questo trimestre. Questo, molto semplicemente, significa che il marchio dovrà offrirne uno entro la fine di marzo.

Una volta fatto questo step per tutti i Samsung Galaxy S23 che attendono segnali concreti per l’aggiornamento con One UI 6.1, a quel punto i tecnici dovrebbero iniziare a implementare One UI 6.1 su altri dispositivi, a partire dal Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

