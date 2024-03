L’8 marzo esce Libera E Se Mi Va di Denise Faro, la dedica rock alle donne scritta da Vasco Rossi. “Rock” non è, in questo caso, una parola buttata lì: il cantautore di Zocca ha affidato alla giovane interprete l’inno della Giornata Internazionale della Donna in cui la libertà è la vera protagonista del testo.

Denise Faro dà voce alle parole scelte da Vasco Rossi per abbracciare tutte le donne, che oggi (ma non solo) si uniscono per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Il Blasco propone le sue parole taglienti ma profonde a una giovane artista che si ritrova con un arrangiamento perfettamente cucito sul suo timbro, intenso e graffiante.

Sostanzialmente Vasco, con la partecipazione di Roberto Casini e Andrea Righi, celebra la libertà di dire di no delle donne con la quale gli uomini devono fare pace, che gli uomini dovrebbero smettere di bollare come rifiuto e accettarla come espressione di una dignità, una volontà e manifestazione di un’esistenza.

Non manca l’ironia pungente di Vasco, che si consuma su chitarre distorte e altissimo volume, un inno che diventa un grido che trova voce proprio in Denise Faro, che vive nel mondo della musica si dalla giovanissima età.

Nata a Roma nel 1988, Denise Faro a soli 14 anni si tuffa nel mondo delle note con i suoi primi musical. La svolta arriva nel 2019, quando apre i concerti di Vasco a San Siro. Lei e il rocker di Zocca si sono conosciuti a Los Angeles e Vasco aveva scelto di regalarle una canzone. Prima di avviare la collaborazione, il Blasco aveva preferito fare un check iniziale ascoltando il modo in cui Denise l’avrebbe cantata.

Dopo la performance, Vasco Rossi si era convinto.

Continua a leggere su optimagazine.com

Ehi

lo sai che ti amo

ma non badare a quello che ti dico

così non ci pensiamo

ehi

lo so che mi è sfuggito

che sono in bilico

tra quello che voglio

e quello che dico

vorrei non mostrare alcun segno

di fragilità

ma accuso la presenza

dei tuoi occhi che accendono il buio

e la speranza

ma ho già capito che non posso farne senza

Perché sei la mia emergenza

sei tu la libertà

la fantasia e l’imprudenza

quello che mi va

un invito all’indecenza

un peccato che si fa

libera, libera, pronta e se mi va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

ti sto fantasticando

Ehi

lo sai che ti amo

vorrei amarti per tutta la vita

almeno per tutta una notte

e lo sai lo sai

perché lo sai, lo sai, lo sai

non dirlo a nessuno, nessuna resistenza

ho già capito che non posso farne senza

Perché sei la mia emergenza

sei tu la libertà

la fantasia e l’imprudenza

quello che mi va

un invito all’indecenza

un peccato che si fa

libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera

libera, libera, libera

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

ti sto fantasticando

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va