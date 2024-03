Come i modelli Ultra precedenti, il Samsung Galaxy S24 Ultra è il miglior telefono dell’ultima linea di punta Galaxy S per scattare foto e video. Lo smartphone offre aggiornamenti sia sul fronte hardware che software, come una nuova fotocamera periscopio ottico 5x con un sensore ed una dimensione dei pixel più grandi, registrazione video su due fotocamere qualsiasi contemporaneamente, commutazione in tempo reale tra tutte le fotocamere durante le riprese 4K a 60 video fps ed altro ancora. Per i Samsung Galaxy S24 e S24+ i miglioramenti riguardano soprattutto il lato software. Ci sono anche alcuni miglioramenti su tutti e tre i modelli che sono passati inosservati o che non hanno ricevuto l’attenzione che meritano. Una velocità dell’otturatore più elevata ne è un esempio. I telefoni di punta di Samsung sono stati a lungo criticati per il ritardo dell’otturatore, che può rovinare le foto scattate in rapida successione o quando si tenta di catturare soggetti in movimento.

Come riportato da “SamMobile“, l’azienda sudcoreana ha finalmente risolto il problema con la serie Samsung Galaxy S24. Sui nuovi telefoni, il ritardo è praticamente inesistente, non importa quanto velocemente si tocchi il pulsante di scatto. Ora, il colosso di Seul ha rivelato ufficialmente quanto sia più veloce la velocità dell’otturatore rispetto alla gamma S23. In un comunicato stampa che evidenzia gli aggiornamenti della fotocamera della serie Samsung Galaxy S24, il produttore asiatico afferma che la velocità dell’otturatore del Samsung Galaxy S24 Ultra è del 30% più veloce. Si tratta di un aumento sostanziale facilmente evidente e il ritardo è stato ridotto su tutte le fotocamere, non solo sulla fotocamera posteriore principale da 50 o 200MP.

Il comunicato stampa parla anche di altri miglioramenti all'esperienza della fotocamera, come un angolo di stabilizzazione ottica dell'immagine più ampio sul teleobiettivo 5x e la possibilità di scattare foto da 24MP utilizzando l'app Expert RAW. Vengono menzionati anche gli strumenti di editing di foto e video basati sull'intelligenza artificiale, potenziati dall'unità di elaborazione neurale (NPU) più veloce sui chip Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen. 3.

