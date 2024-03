The Downward Spiral dei Nine Inch Nails è tutto ciò che sta agli antipodi delle tossiche good vibes ostentate oggi sui social. Probabilmente se questo disco fosse uscito nel 2024, qualcuno avrebbe accusato Trent Reznor di indurre al suicidio i suoi ascoltatori. Ognuno ha il tempo che merita, e Reznor con questo capolavoro – perché sì, è un capolavoro in tutti i termini – ha dimostrato che i ’90 erano tutti suoi. In poche parole: con questo disco i Nine Inch Nails raccontarono il lungo e travagliato percorso di un uomo verso l’autodistruzione, un progressivo e irreversibile processo verso una morte resa inevitabile, quasi una salvezza, giunta al protagonista con la soluzione del suicidio.

Da Mr Self Destruct a Hurt, The Downward Spiral in 15 tracce racconta tutte le tappe attraverso le quali il protagonista incenerisce il mondo che lo circonda fino a stringere il cerchio verso se stesso. Non manca la mascolinità tossica che troviamo ni Closer, un aspetto che Reznor non si attribuisce né condanna, piuttosto lo fotografa come perdita di controllo dei rapporti sociali. In tutto il disco i suoni infernali fanno da colonna vertebrale, con chitarre distorte che non accompagnano ma sporcano la strada sonora, costellata di urla disumane e violente manifestazioni d’odio.

Per catturare al meglio la sua emesi di sofferenza, solitudine e smarrimento, Trent Reznor scelse di registrare il disco nella villa di Cielo Drive in cui la “family” di Charles Manson sterminò moglie e amici di Roman Polansky: Sharon Tate, ricordiamo, era incinta. Ciò che emerge nel disco è l’assoluta libertà scelta dal suo autore di dipingere la rabbia antisociale con il linguaggio dell’introspezione, con la profondità che è propria dell’animo tormentato. Una libertà, inoltre, espressa senza l’illusione di un lieto fine: con Hurt tutto diventa definitivo dal momento che il protagonista si toglie la vita dopo aver lasciato dietro di sé solo imprecazioni antireligiose (Heresy), delirio e strazio.

