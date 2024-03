L’ultima linea di punta del colosso di Seul, composta da Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, offre la possibilità di mostrare un’immagine sullo schermo quando la funzione Always On Display è attiva. È un’eccellente aggiunta ad Always On Display, che rompe la monotonia della tradizionale implementazione AOD che mostra solo alcune informazioni di base, come l’ora ed un widget del lettore multimediale se audio o video sono in esecuzione in background.

Come riportato da “SamMobile“, alcuni possessori dei Samsung Galaxy S24 sembrano essere confusi su come far sì che Always On Display mostri un’immagine, mentre altri si chiedono se la funzionalità sia disponibile anche sul loro Samsung S24, S24+ o S24 Ultra. Riteniamo che la confusione derivi dal fatto che non esiste un metodo dedicato per impostare un’immagine personalizzata come sfondo AOD. L’AOD utilizza semplicemente qualunque immagine sia presente nella schermata di blocco. È necessario impostare l’immagine desiderata come sfondo della schermata di blocco affinché AOD la utilizzi come sfondo.

Esistono diversi modi per modificare lo sfondo della schermata di blocco. Puoi aprire l’immagine desiderata nell’app Galleria, toccare il pulsante Altro in alto a destra, selezionare “Imposta come sfondo” e “Schermata di blocco” dalle opzioni visualizzate. In alternativa, pizzicare la schermata iniziale, toccare “Sfondo e stile” e selezionare l’opzione “Cambia sfondi” per scegliere tra una varietà di sfondi o immagini precaricati archiviati nella galleria. È possibile accedere al menu “Sfondo e stile” anche dall’app “Impostazioni” del telefono. Una volta applicato lo sfondo scelto alla schermata di blocco, vai al menu “Impostazioni > Schermata di blocco e AOD > Display sempre attivo” sul telefono e attiva l’opzione “Mostra sfondo schermata di blocco”- Se state utilizzando la foto di una persona o di un animale come sfondo, potete anche abilitare l’opzione Cancella sfondo (obbligherà l’AOD a mostrare solo il soggetto principale e a rendere nero il resto dello schermo per ridurre il consumo della batteria).

