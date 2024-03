Il Samsung Galaxy A55 è quasi arrivato. L’11 marzo il colosso di Seul presenterà ufficialmente il suo ultimo telefono premium di fascia media. Il dispositivo porterà un paio di notevoli aggiornamenti hardware. Esternamente il grande aggiornamento è il passaggio dal telaio in plastica del Samsung Galaxy A54 ad uno metallico. Il Samsung Galaxy A54 è stato il primo telefono della gamma Galaxy A5x ad avere il retro in vetro e l’aggiunta di una struttura in metallo renderà il Samsung Galaxy A55 ancora più premium nella mano. Sotto il cofano, il telefono presenterà l’Exynos 1480, il primo chip di fascia media con una GPU basata sull’architettura grafica RDNA di AMD. L’Exynos 1480 dovrebbe consentire una migliore esperienza di gioco e aiutare con la fluidità dell’interfaccia utente, offrendo allo stesso tempo un’altra possibilità per il produttore asiatico di dimostrare che i suoi chip interni non hanno ancora perso la battaglia.

Come riportato da “SamMobile“, alcune altre caratteristiche interessanti del device potrebbero includere uno schermo più luminoso con una protezione Gorilla Glass più forte e fino a 12GB di RAM (tutti i telefoni Galaxy di fascia media esistenti avevano un massimo di 8GB di RAM). Anche se molte delle sue specifiche rimarranno invariate rispetto all’A54, il pacchetto hardware complessivo sarà piuttosto solido. Per quanto riguarda il software, il telefono potrebbe non essere all’altezza, soprattutto per coloro che speravano di vedere alcune delle funzionalità software del Galaxy S24 arrivare ai telefoni Samsung di fascia media. È probabile che il Samsung Galaxy A55 venga lanciato con Android 14 e One UI 6.1, lo stesso della gamma Galaxy S24, ma l’esperienza utente potrebbe essere più vicina alla versione 6.0 di One UI. Questo perché il Samsung Galaxy A55 non avrà nessuna delle fantasiose funzionalità Galaxy AI del Galaxy S24, almeno se si deve credere ai teaser ufficiali. Togliendo le funzionalità AI, la One UI 6.1 smette di essere entusiasmante. Alcune funzionalità che non richiedono l’intelligenza artificiale potrebbero anche non essere disponibili sull’A55, come il supporto dello sfondo per Always On Display.

Il Samsung Galaxy A55 riceverà aggiornamenti del sistema operativo per quattro anni e di sicurezza per cinque anni. Il chip Exynos non sarà abbastanza potente da gestire le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale incluse nella linea Galaxy S24, e non ha molto senso che l’azienda asiatica supporti i telefoni di fascia media per sette anni, quando gran parte delle vendite annuali di smartphone proviene da dispositivi economici e di fascia media.

Continua a leggere su optimagazine.com