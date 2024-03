Pochi giorni fa, il colosso di Seul ha rivelato che porterà più funzionalità audio e cross-device nell’ecosistema Galaxy. L’azienda sudcoreana ha iniziato oggi ad implementare nuove funzionalità audio e di commutazione sui Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Questo aggiornamento semplificherà l’utilizzo degli auricolari wireless con i più recenti televisori e laptop dell’OEM asiatico.

Come riportato da “SamMobile“, il produttore sudcoreano ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Samsung Galaxy Buds 2 Pro in Europa e India. Viene fornito con la versione firmware R510XXUOAXB4 ed ha una dimensione di download di circa 6,01MB. Questo aggiornamento introduce la funzione Buds Auto Switch per associare automaticamente gli auricolari wireless ai laptop e PC Galaxy. Questa funzionalità dovrebbe funzionare con i laptop delle serie Galaxy Book 3 e Book 4. Pertanto, quando guardate video sul vostro laptop Galaxy Book e ne ascoltate l’audio utilizzando le Samsung Galaxy Buds 2 Pro ed arriva una chiamata sul vostro telefono Galaxy, le cuffie commuterà automaticamente la connessione dal Galaxy Book al telefono Galaxy. Questa funzionalità richiede dispositivi che eseguono la One UI 4.1.1 (o successiva) e l’app Continuity Service (versione 1.2.16 o successiva). Per utilizzare questa funzione su un Galaxy Book, sul portatile deve essere installata l’app “Samsung Settings” (v6.0.0 o successiva). Vi diamo tali indicazioni affinché tutto possa funzionare correttamente quando sarà il momento opportuno.

Il registro delle modifiche del nuovo aggiornamento menziona anche che l’affidabilità e la stabilità della funzionalità Bluetooth Auracast sono state migliorate. Pertanto, quando vi unite ad un cast audio Bluetooth Auracast utilizzando le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, l’audio funzionerà in modo più affidabile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo appena possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com