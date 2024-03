Anche i possessori di telefoni Android avranno ora a disposizione un editor interno per gli sticker WhatsApp. Anche se solo in beta per ora, anche sui dispositivi con OS mobile di Google è ora possibile creare degli adesivi personalizzati, semplicemente partendo da foto e immagini condivise in chat.

Per poter accedere alla preziosa novità, bisogna essere dei tester del servizio di messaggistica e aver installata la versione dell’applicazione 2.24.6.5 presente da poche ore sul Play Store. La disponibilità della funzione si diffonderò gradualmente prima tra tutti gli user in beta e solo successivamente verrà proposta a chiunque in una versione definitiva e completa, ma non prima di qualche settimana o addirittura mese.

Per chi è un tester e ha già a disposizione l’editor nuovo di zecca, come è possibile creare sticker WhatsApp direttamente in app? L’immagine di apertura articolo (fornita da WABetaInfo) è abbastanza chiara nell’indicare il percorso verso la creazione degli adesivi. Selezionando un’immagine e una foto, ora nel menù accessibile dai tre puntini in alto a destra è visibile anche la voce “Crea Adesivo”. La funzione crea immediatamente il contenuto desiderato e, se il risultato non è quello sperato, è possibile accedere anche ad una voce con cui si procede alla modifica. Una serie di strumenti permettono dunque di apportare piccoli e grandi cambiamenti proprio agli sticker desiderati.

L’editor per gli sticker WhatsApp è stato una prerogativa Apple fino a questo momento. Con l’arrivo della stessa novità per gli Android, anche se solo in beta, si accorciano le distanze tra gli utenti dei due sistemi operativi. La presente novità sarà di certo molto gradita in questa prima parte d’anno, mentre la prossima rivoluzione in arrivo è l’interoperabilità con altri servizi di messaggistica come Telegram e Signal. Dovrebbe in effetti essere presto possibile inviare messaggi a contatti che non sono su WhatsApp ma sui sevizi concorrenti e allo stesso tempo ricevere comunicazioni sempre in app in una sezione distinta.

