Sin da piccolissima ha scelto la musica come maestra di vita, ora il suo universo affianca quello di Vasco Rossi: ma chi è Denise Faro?

Chi è Denise Faro

Nata a Roma nel 1988, Denise Faro a soli 14 anni prende il volo nel mondo dei musical con Un Sogno Da Vivere, un percorso in costante ascesa che continua con Audizione Musical, Il Vicolo e Charly, Altro Che Beatiful. Dai teatri passa all’Arena di Verona nel 2006, quando interpreta Romeo E Giulietta, l’operetta popolare scritta da Riccardo Cocciante e Pasquale Panella.

Dopo l’Arena di Verona, il suo volto compare in televisione passando per le serie televisive – Un Medico In Famiglia – e i programmi come I Raccomandati. In quest’ultima occasione viene accompagnata da Paolo Vallesi. Sempre nell’ambito delle serie TV, nel 2012 recita in Benvenuti A Tavola – Nord VS Sud mentre nel 2007 debutta al cinema in Come Tu Mi Vuoi. Sul grande schermo tornerà nel 2020 in The Father – Nulla è Come Sembra.

La collaborazione con Vasco Rossi

Gli universi di Denise Faro e Vasco Rossi si sfiorano per la prima volta nel 2019, quando la giovane promessa si esibisce prima del rocker di Zocca nelle date del 6 e del 7 giugno presso lo Stadio San Siro. L’8 marzo 2024 nasce una vera e propria collaborazione: Vasco Rossi scrive per lei Libera E Se Mi Va, un brano per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti della Donna.

Alla scrittura ha partecipato anche Roberto Casini. Il Blasco ha raccontato l’esperienza con queste parole: “Denise ha cantato benissimo, proprio come avevo immaginato nello scrivere questo nuovo pezzo. È stato coinvolgente realizzare, registrare e ‘impacchettare’ questa canzone”.

Ancora, il Blasco ha descritto Libera E Se Mi Va come una canzone “onesta e sincera”, un chiaro riferimento alla sua Quanti Anni Hai.

Continua a leggere su optimagazine.com