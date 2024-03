Il Samsung Galaxy S24 riceve il suo secondo importante aggiornamento in queste ore. Si tratta della patch di sicurezza del mese di marzo che, in un primissimo momento, era stata messa a disposizione del solo mercato asiatico. Tutt’altra storia, al contrario, a partire da oggi 6 marzo: le notifiche per il download del pacchetto sono in arrivo in tutta Europa e dunque anche in Italia.

Il nuovo aggiornamento investe naturalmente tutte le ammiraglie lanciate nel mese di gennaio e dunque sia i Samsung Galaxy S24, che i G alaxy S24+ che i Galaxy S24 Ultra. Il firmware è siglato come S92xBXXS1AXBG ed ha un peso abbastanza esiguo. L’update, come pure già indicato, prevede la patch di sicurezza di marzo 2024 che ha l’obiettivo di risolvere dozzine di vulnerabilità riscontrate nella versione precedente del software. Questo aspetto dovrebbe già indurre i proprietari dei nuovi telefoni a procedere all’adeguamento software. Ad ogni modo, nelle note di rilascio, si fa anche riferimento ad una migliorata affidabilità dei telefoni e magari più elevate performance generali.

Le notifiche per il download del rilascio sono già disponibili per i primi utenti, anche in Italia. Chi non dovesse ricevere immediatamente l’alert per il download dovrà solo pazientare qualche ora o al massimo qualche giorno in più. Ad ogni modo, direttamente dalle impostazioni del telefono, dal consueto percorso che passa dalla scheda dedicata agli aggiornamento, sarà sempre possibile verificare manualmente la presenza o meno dell’update.

I possessori dei Samsung Galaxy S24 sanno bene che il loro dispositivo ha all’orizzonte ben 7 anni di aggiornamenti tra major update e patch di sicurezza mensili. Il supporto di cui godranno i nuovi top di gamma è decisamente un unicum rispetto al passato e pure nei confronti della concorrenza e di certo questa è una motivazione d’acquisto molto importante per chi guarda con interesse a questi modelli.

