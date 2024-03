Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone Android di fascia media ed incerti sulla scelta, oggi vi suggeriamo l’ottimo OPPO A79 5G, disponibile su Amazon ad un costo davvero interessante. Il device, infatti, grazie allo sconto del 32%, sarà vostro al prezzo di soli 239 euro (invece di 349,99 euro di listino), in versione italiana, color Mistery Black e con il supporto auto firmato OPPO in omaggio. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Dando uno sguardo alle principali specifiche tecniche, l’OPPO A79 5G presenta un display LCD Sunlight FHD+ da oltre 6,72 pollici, con una risoluzione 1080 x 2400 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e campionamento tocco 180Hz, e protezione schermo Panda Cover Glass. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 6020, abbinato a 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Il dispositivo integra una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W, che assicura un’autonomia fino a 26 ore di chiamate, 14 ore di riproduzione video su YouTube o 6 ore di gioco su PUBG. Il device è anche certificato con grado di protezione IP54, resistente ad acqua e polvere.

Quanto al comparto fotografico, l’OPPO A79 5G offre sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP (f/1.8, FOV 77°, AF) e un sensore per ritratto da 2MP (f/2.4, FOV 89°, FF); davanti, una fotocamera selfie da 8MP (f/2.0, FOV 80°). Quanto a connettività, lo smartphone offre rete 5G, WiFi, Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5mm, GPS, lettore MP3, radio FM, sensore per le impronte digitali posto lateralmente. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 su ColorOS 13.1.

