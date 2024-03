Stanno venendo a galla proprio in queste ore alcuni dettagli interessanti per quanto concerne i Samsung Galaxy che sono destinati a ricevere l’aggiornamento di marzo 2024. Come si può facilmente immaginare, c’è molta attesa soprattutto per il top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S24, provando a capire ad esempio se ci siano connessioni con la patch che è venuta a galla a fine febbraio per il pubblico europeo. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, mentre questo martedì abbiamo ottenuto informazioni utili per comprendere come andranno le cose nei prossimi giorni su tutti i device coinvolti.

Spuntano i primi dettagli riguardanti il Samsung Galaxy con il nuovo aggiornamento di marzo 2024

Ad esempio, sappiamo con sicurezza che ci sia stato un intervento significativo del produttore coreano, attraverso questo upgrade, affinché si potessero archiviare ben 9 vulnerabilità nel suo software attraverso questa versione. Premesso questo, i primi report che sono stati condivisi proprio in queste ore da SamMobile ci dicono dovrebbe essere stato risolto un problema di overflow dello stack nel bootloader che ha creato non poche insidie a coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy in questo momento storico.

Già, perché la vulnerabilità appena descritta pare abbia consentito ai malitenzionati di eseguire codice arbitrario sul proprio device. In ogni caso, tutti coloro che vogliono vederci chiaro sotto questo punto di vista, possono consultare il cosiddetto security bulletin, disponibile sul sito ufficiale del colosso asiatico. Inutile dire che, in circostanze simili, il consiglio è di procedere nel più breve tempo possibile con il download del pacchetto software per il proprio Samsung Galaxy, in quanto si tratta di interventi che migliorano gli standard di sicurezza del dispositivo.

Avete già ricevuto l’aggiornamento di marzo per i Samsung Galaxy compatibili? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

