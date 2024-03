Ci risiamo ancora una volta: dei nuovi finti SMS DHL sono in arrivo sui telefoni degli italiani, con le comunicazioni farlocche relative a pacchi trattenuti e in attesa di consegna. Abbiamo imparato a conoscere un simile raggiro negli scorsi mesi e la trappola è ricomparsa per mietere nuove vittime. A discapito del noto corriere DHL appunto, dei cyber criminali senza scrupoli tentano di raggirare i malcapitati di turno e la loro strategia è alquanto pericolosa.

Capiamo esattamente qualche rischio abbiamo davanti ai nostri occhi. L’immagine di inizio articolo presenta la tipologia di SMS in arrivo, identica a quella proposta o (nella sostanza) molto simile. Tanti italiani attendono spesso dei pacchi al loro domicilio, dunque ricevere un messaggio di simile fattura non rappresenta affatto un’anomalia. La paura di non ricevere quanto acquistato online potrebbe spingere più di qualcuno dunque a credere alla nota ricevuta. Nel messaggio si fa riferimento all’impossibilità di recapitare della merce, visto che la spedizione risulta essere trattenuta e dunque in attesa di consegna. La trappola ordita dai criminali del web è dunque la seguente: il link presente all’interno dell’ultimo SMS conduce ad un finto sito del corriere. Qui vengono richiesti dati personali, soprattutto quelli preziosissimi relativi ad un metodo di pagamento che serve a sbloccare la finta spedizione. Nulla di più falso, ma una volta conferite le informazioni la truffa è compiuta.

Per tutto quanto appena specificato, risulta pericolosissimo seguire le istruzioni dell’ultimo SMS DHL. Consegnare dati sensibili a sconosciuti vorrà dire certamente assistere ad ammanchi non autorizzati ai propri conti e, nella migliore delle ipotesi, subire comunque campagne spam di vario tipo da qui a molto tempo. Molto meglio cestinare immediatamente le note in arrivo sui telefoni ed evitare sempre di visitare i link suggeriti per sbloccare qualsiasi tipo di situazione, adesso come in futuro.

