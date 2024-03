Cambiamenti in vista su WhatsApp che non sembrano per niente essere graditi all’azienda Meta. Stiamo parlando dell’apertura verso chat di terze parti, ossia la possibilità di comunicare tramite WhatsApp anche con utenti che utilizzano altre applicazioni di messaggistica come Signal o Telegram. Si tratta di una novità in fase di sviluppo e che arriverà a breve per rispettare le nuove norme del Digital Markets Act (DMA) europeo. Chiaramente WhatsApp non è per niente felice di aprire la sua app alla concorrenza e per questo sta preparando un avviso per mettere in guardia i suoi utenti che decideranno di approfittare di questa nuova possibilità di comunicazione con altre app.

Insidie che possiamo associare a chat di terze parti con WhatsApp: controindicazioni chiare già oggi

Dunque, un aggiornamento extra in arrivo rispetto a quello trattato di recente. Come comunicato da WABetaInfo, è stata trovata una schermata di avviso che verrà mostrata a chi vorrà usare le app di terze parti, avvertendo gli utenti che ci sarà un maggiore rischio di truffe e spam. Approfondendo la questione arriverà su WhatsApp una nuova sezione che permetterà di attivare tale funzione, scegliendo insomma con quali app di terze parti si ha intenzione di comunicare.

Le chat di terze parti saranno separate dalle conversazioni standard di WhatsApp e saranno soggette a diverse condizioni, come l’utilizzo di differenti sistemi di crittografia end-to-end. Quest’ultima infatti non sarà presente nelle app di terze parti, sarà utilizzata una crittografia meno robusta. Ciò significa minor sicurezza per gli utenti che utilizzano WhatsApp comunicando con coloro che provengono da app di terze parti, per questo Meta proporrà un banner che evidenzierà bene i rischi di questa funzione.

Se WhatsApp non è molto entusiasta e felice di questa novità, non lo sono nemmeno i proprietari delle altre applicazioni di messaggistica, lamentando anch’essi problemi di sicurezza per coloro che punteranno su quest’interoperabilità tra le diverse chat. Bisogna capire cosa ne penseranno i vari utenti abituati ad utilizzare WhatsApp, ma ciò ovviamente non toglie che non venga attivata questa funzione, lasciando le cose così come stanno.

