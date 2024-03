Tantissimi tifosi si chiedono stamane quando escono i biglietti di Napoli-Atalanta, match che potrebbe dire tanto sulla corsa per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. A maggior ragione, qualora l’Italia dovesse ottenere il quinto slot per portare una squadra extra nella massima competizione europea, con il suo nuovo format previsto nel 2025. Dunque, se da un lato c’è già attesa per il derby di Milano, come abbiamo avuto modo di osservare nei giorni scorsi con un altro articolo, non dobbiamo dimenticare gli altri obiettivi per le squadre di vertice in Serie A.

Capiamo quando escono i biglietti di Napoli-Atalanta di fine marzo in programma al Maradona

Se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Napoli-Atalanta di fine marzo al Maradona, al momento non abbiamo ancora una risposta definitiva dal club azzurro. Probabile che una svolta possa esserci durante la sosta, dopo la partita che i campioni d’Italia giocheranno in casa dell’Inter tra poco meno di due settimane. A quel punto, si avranno circa dieci giorni per gestire tutta la fase di prevendita e vendita, senza ulteriori partite che andranno ad ostacolare l’evento. In ogni caso, informazioni ufficiali potrebbero esserci già nei giorni antecedenti alla trasferta di Milano.

Ricordiamo a tutti, infatti, che la partita del Maradona si giocherà in occasione del sabato santo, prima di Pasqua, con relative polemiche di De Laurentiis. Già, perché il tecnico Calzona avrà pochissimo tempo per preparare la partita dopo i suoi impegni con la nazionale slovacca. Insomma, tantissimi temi per questa partita e la consapevolezza che entrambe si giocheranno un pezzo della propria stagione, con probabile sold out figlio anche dell’entusiasmo del popolo partenopeo dopo la vittoria sulla Juventus di ieri sera.

Ecco perché è importante capire quando escono i biglietti di Napoli-Juventus.

