Incredibile ma vero, si parla già di Samsung Galaxy S25. Nonostante il Samsung Galaxy S24 sia stato appena lanciato, iniziano a piovere anticipazioni sui top di gamma dell’anno prossimo e, a dire la verità, quanto trapelato lascia abbastanza perplessi. Un informatore conosciuto su X come Connor ha infatti diffuso un cinguettio nel quale sarebbe chiarita la prossima strategia del produttore per l’impiego dei processori. Di seguito, è dunque rivelata la presunta pianificazione hardware del brand asiatico (tutta da confermare naturalmente).

Per tutti i Samsung Galaxy S25 sarebbe previsto l’impiego del processore Exynos. Nessuna soluzione Snapdragon arriverebbe per i device di punta, neanche per la variante Ultra. Si tratterebbe di una scelta del tutto nuova, visto che per i Samsung Galaxy S23 si è provveduto all’utilizzo della sola soluzione Qualcomm Snapdragon e quest’ultima è stata almeno scelta per i Samsung Galaxy S24 Ultra di quest’anno. Lo stesso informatore Connor ritiene che per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold e Flip del 2025 sarebbe invece impiegato solo lo Snapadragon mentre, per la serie A, sarebbero previste alternative variegate tra Mediatek e Exynos.

La possibile strategia di Samsung potrebbe davvero scontentare molti. Non si può affatto negare che, almeno fino a questo momento, i processori Exynos sono stati meno performanti e prestanti di quelli Qualcomm Snapdragon (utilizzati spesso sui modelli top di gamma). Nonostante tutto, c’è da dire che oramai Samsung ha dedicato una divisione specifica per lo sviluppo della soluzione hardware proprietaria, dunque ci si aspetta per il futuro delle performance ben migliori. Ne dovrebbe essere una riprova l’impiego di un processo di fabbricazione a 3 nm di seconda generazione sviluppato proprio da Samsung Foundry. Tra l’altro, si stanno inseguendo pure delle voci in merito al core CPU Cortex-X5 di Arm che dovrebbe essere più veloce delle CPU dei chip della serie A/M di Apple. Staremo a vedere se successive indiscrezioni confermeranno questa strategia.

