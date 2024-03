Il colosso di Seul ha lanciato un nuovo telefono conveniente, il Samsung Galaxy F15 5G, sul mercato indiano. Parliamo dello smartphone più economico dell’azienda sudcoreano che riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. Il device ha un grande schermo OLED con un’elevata frequenza di aggiornamento, una batteria abbastanza capiente, ricarica rapida e connettività 5G. Il Samsung Galaxy F15 5G sarà disponibile in tre colori: Ash Black, Groovy Violet e Jazzy Green. La variante da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione ed avrà un prezzo di INR 15.999 (193 dollari). La variante da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione costa INR 16.999 (205 dollari).

Il Samsung Galaxy F15 5G ha uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 6000mAh e supporta la ricarica rapida da 2 W. Presenta il processore MediaTek Dimensity 6100+, 4/6GB di RAM, 128GB di memoria interna ed uno slot per schede microSD. Il dispositivo viene fornito con la One UI 6.0 basato su Android 14 e riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, il che significa che dovrebbe essere aggiornato ad Android 18.

Il telefono monterà una fotocamera posteriore primaria da 50MP con autofocus e VDIS (la versione Samsung di EIS per i video), una fotocamera ultra-wide da 5MP ed una macro da 2MP. Frontalmente, avrà una fotocamera selfie da 13MP. Il telefono disporr di GPS, uno slot per schede dual-SIM (con 13 bande 5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB Type-C e jack per cuffie da 3,5mm. Vi piacerebbe vederlo arrivare anche in Europa? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box che vedete qui in basso.

