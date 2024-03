Dopo 5 anni, in Italia ritornano i Garbage: a Milano, nel 2024, la band di Shirley Manson terrà l’unica data italiana del tour durante l’estate. Per aprile è attesa la nuova edizione del disco Bleed Like Me (2005) che i Garbage porteranno sul palco per uno show unico.

I Garbage a Milano nel 2024: data e biglietti in prevendita

Il concerto dei Garbage a Milano nel 2024 è programmato per il 26 giugno presso il Circolo Magnolia di Segrate (MI) in via Circonvallazione Idroscalo 41. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al fanclub a partire dalle 10 di giovedì 7 marzo, mentre le prevendite generali saranno disponibili a partire dalle 10 di venerdì 8 marzo.

Secondo Rockon, il posto unico in piedi sarà disponibile al prezzo di 40 euro più i diritti di prevendita.

La nuova edizione di Bleed Like Me

Il 5 aprile uscirà la nuova edizione di Bleed Like Me, il quarto album in studio dei Garbage uscito nel 2005 e contenente la super hit Why Do You Love Me. Il disco sarà disponibile nelle versioni su doppio CD, 1 LP in vinile color argento, doppio LP in vinile colore rosso e formato digitale in HD con l’aggiunta di b-sides, rarità e versioni alternative delle canzoni contenute nella tracklist.

L’importanza di Bleed Like Me è dovuta al distacco dei Garbage dalle produzioni precedenti, rispetto alle quali si avvicinano più all’universo alternative rock allontanandosi lievemente dalle influenze della musica elettronica.

L’ultimo album in studio dei Garbage è No Gods No Masters (2021), un disco in cui Shirley Manson e la sua squadra ha scelto di raccontare i problemi del mondo attraverso la numerologia, specialmente dopo aver assistito ai disordini in Cile. Nel 2022 è uscita la raccolta Anthology.

Continua a leggere su optimagazine.com