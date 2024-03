I prossimi smartphone Samsung della serie Galaxy A35 e A55 5G sono già stati protagonisti in diversi rapporti: i due device in arrivo e prossimi al debutto sono stati individuati su più piattaforme di certificazione e altri database. Ecco a seguire un’esclusiva anteprima dei nuovi smartphone del colosso sudcoreano, fornendo dettagli chiave sulle migliorie e le specifiche tecniche complete di entrambi i dispositivi destinati al mercato indiano.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A35, è possibile aspettarci un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ per colori vividi e dettagli nitidi. Una configurazione versatile delle fotocamere che potrebbe includere una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP con OIS ad alta risoluzione, un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore di profondità da 5MP per catturare immagini sorprendenti in una varietà di situazioni. La fotocamera selfie è da 13MP. Probabilmente sarà alimentato da un processore octa-core Exynos 1380 (5nm) del marchio con l’81% di NPU, 15% GPU e miglioramenti della CPU del 18%, garantendo prestazioni fluide per l’uso quotidiano e il gaming leggero. Quanto all’alimentazione integra una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. I colori disponibili saranno Awesome IceBlue, Awesome Navy e Awesome Lilac.

Il Samsung Galaxy A55 5G sarà compatibile con la tecnologia di rete 5G per un’esperienza di connessione più veloce e stabile. Si prevede una fotocamera migliorata rispetto al modello A35, con una configurazione più sofisticata con tripla fotocamera sul retro da 50MP con OIS, un ultra-wide da 12MP, un macro da 5MP e una selfie-cam da 32MP. Il telefono sarà dotato di un processore più potente Exynos 1480 (4nm), con 8 o 12GB di RAM e nell’unica scelta di storage interno da 256GB, in grado di offrire un incremento del 167% della NPU, del 32% della GPU e del 15% della CPU. Il dispositivo offrirà prestazioni ancora più elevate ed una migliore gestione delle applicazioni multitasking. È probabile che presenti un design moderno e sottile, con un display Super AMOLED da 6,6 pollici più grande, con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz. Sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 25W. I colori disponibili saranno Awesome IceBlue e Awesome Navy Blue.

