Terza puntata di Makari 3, in onda stasera 3 marzo su Rai1 con “Tutti i libri del mondo.” Claudio Gioè veste i panni dell’impavido giornalista e scrittore Saverio Lamanna. In questa stagione deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio insieme all’amata Suleima e al suo inseparabile Piccionello.

Uno di questi riguarda la terribile faida fra due sue ex. C’è poi un altro mistero che affonda le radici nella tragica storia della città di Gibellina, mentre un antico amore di Marilù viene ucciso nel corso di un festival letterario. Non mancherà un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale. La relazione tra Saverio e Suleima barcolla, e l’improvviso arrivo di Michela e Giulio può avere dei risvolti catastrofici per la loro relazione. Si scatena un pericoloso gioco di affinità elettive, in cui Peppe Piccionello sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio.

Di seguito vi riportiamo le anticipazioni sulla terza puntata di Makari 3.

La nostra Marilù ha un antico amore. Si chiama Nino Ardente e, benché la loro relazione sia finita da molti anni, sono rimasti grandi amici. Nino, che in passato è stato un brillante editore, da tempo ha perso tutto e ora sbarca il lunario facendo il venditore ambulante di libri usati. Marilù gli vuole un gran bene e, malgrado l’orgoglio dell’altro, cerca di aiutarlo in ogni modo possibile. Ma una mattina, andando a fargli visita, lo trova cadavere, brutalmente assassinato nella sua auto. Per Marilù è uno shock, un dolore enorme. Stando ai primi rilievi, per il vicequestore Randone è proprio Marilù la principale sospettata.

Diretto da Michele Soavi e liberamente tratto dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri. Nel cast di Makari 3 troviamo: Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna; Domenico Centamore è Giuseppe “Peppe” Piccionello; Ester Pantano è Suleima; Antonella Attili è Marilù; Filippo Luna è il vice questore Giacomo Randone; Tuccio Musumeci è il padre di Saverio; Sergio Vespertino è il maresciallo Guareschi; Serena Iansiti è Michela Pacino; Eugenio Franceschini interpreta Giulio Battistini.

L’appuntamento con la terza puntata di Makari 3 è per stasera dalle 21:30 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.