Dal 4 marzo arriva su TV 2000 The Chosen (Il Prescelto) serie televisiva sulla vita di Gesù. Questo dramma storico debutta alle 20:55 per la prima volta in chiaro in Italia. Si tratta della prima serie in più stagioni dedicata a Cristo.

Nato negli Stati Uniti grazie a un progetto di crowdfunding, il titolo fu lanciato sul web, fruibile gratuitamente, nel 2019 e su varie piattaforme televisive a pagamento. Oggi la serie vanta 770 milioni di visualizzazioni per i singoli episodi e sui social ha oltre 12 milioni di follower.

Al momento la serie è giunta alla terza stagione, sulle sette previste, per un totale di 60 episodi.

The Chosen è diretta da Dallas Jenkins, che è anche nel team di sceneggiatori. Il ruolo di Gesù è interpretato da Jonathan Roumie. Accanto a lui, a completare il cast principale:

Shahar Isaac (Simone)

Elizabeth Tabish (Maria Maddalena)

Paras Patel (Matteo)

Noah James (Andrea)

The Chosen – Trama

La narrazione innovativa della vita di Cristo avviene attraverso le parole dei personaggi che ho lanno conosciuto in vita e di cui portano una testimonianza. Nicodemo, pescatore sommerso dai debiti, Maria, donna in lotta con i propri demoni, sono solo alcuni delle persone che raccontano i loro problemi e spiegano come Gesù Cristo ha dato loro una risposta, attraverso parole, miracoli e intercessioni.

Il primo episodio che sarà trasmesso il 4 marzo su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) è Ti ho chiamato per nome.

