Nome: Iris

Cognome: Barrel

Anno di nascita: 1921

Città: Queens, NY

Piattaforme: Instagram

Categoria: Moda, interior design, influencer

Chi era Iris Apfel

Quella di Iris Apfel è la storia di una viaggiatrice del tempo e delle generazioni. Nata a Queens nel 1921, sin da piccola nutrì una certa passione per la moda al punto che solo a 8 anni già pronunciò la fatidica frase: “Non ho nulla da mettermi”. Figlia di Samuel Barrel e Sadye Asofsky, sua madre lavorava in una boutique di abbigliamento.

ARTICOLI CORRELATI

Proprio lì la piccola Iris si divertiva a improvvisare sfilate e provare gli abiti. Si laureò in storia all’Università di New York e frequentò l’Accademia delle Arti presso l’Università del Wisconsin-Madison. Tra uno studio e l’altro, Iris Barrel iniziò a lavorare presso la redazione di Women’s Wear Daily, per quei tempi un punto di riferimento nella moda, inizialmente con mansioni più umili e poi come collaboratrice dell’illustratore Robert Goodman.

Le sue intuizioni la portarono a conquistare un ruolo di prestigio sia nelle stanze della rivista che nel mondo dell’interior design: fu lei, ad esempio, a progettare gli interni della Casa Bianca per almeno nove presidenti, da Truman a Clinton. A renderla una fashion icon fu la sua passione per l’eccesso, l’esuberanza e lo stile etnico. Con il marito Carl Apfel, sposato nel 1948, avviò l’industria tessile Old Wild Weavers che chiuse i battenti negli anni ’90.

L’icona ultracentenaria

Fino all’ultimo dei suoi giorni, Iris Apfel frequentò gli ambienti della moda e continuò a divulgare il suo mondo usando i suoi account social su X/Twitter, Facebook e Instagram, dove era seguita da milioni di follower.

Per questo conquistò una fama da influencer ultracentenaria. Iris Apfel morì il 1° marzo 2024 a 102 anni, dopo aver insegnato al mondo la libertà espressiva e la liberazione della personalità.

Continua a leggere su optimagazine.com