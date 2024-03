Lenovo, tramite il suo canale ufficiale su Weibo, ha recentemente pubblicato un teaser video per il prossimo smartphone della serie X50, noto come “Moto X50 Ultra“. Nel teaser, spicca l’immagine di un’auto F1 brandizzata Lenovo, suggerendo un possibile focus sulle prestazioni e sulla velocità del dispositivo. Il video offre anche brevi scorci del telefono stesso, alimentando l’anticipazione tra gli appassionati.

Motorola ha annunciato ufficialmente il suo smartphone Moto X50 Ultra AI, seguendo il trend dell’incorporazione di intelligenza artificiale nei dispositivi mobili. Il teaser video condiviso anticipa il lancio del dispositivo, che sembra essere caratterizzato da una serie di interessanti funzionalità. Il filmato, sponsorizzato da Lenovo che è anche uno degli sponsor della stagione di F1 2024, inizia mostrando un’auto di Formula 1 brandizzata dal colosso cinese. Successivamente, vengono brevemente mostrati alcuni dettagli del Moto X50 Ultra AI, incluso il design come il retro in pelle e la disposizione delle fotocamere nell’angolo in alto a sinistra. Sul pannello laterale destro, sono visibili il pulsante di accensione e il bilanciere del volume.

Una delle caratteristiche principali confermate è l’ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale, che probabilmente sarà integrata in varie funzionalità del Moto X50 Ultra. Il lancio dello smartphone è annunciato con lo slogan “Coming Soon” nel video teaser. Considerando che la gara di F1 in Cina è prevista per il 21 aprile 2024, è probabile che il nuovo device faccia il suo debutto in concomitanza con l’evento o poco dopo. Tuttavia, è interessante notare che il telefono sarà il successore del Moto X40 del 2022, precedentemente noto anche come Moto Edge 40 Pro nel mercato globale con alcune modifiche minori (sarebbe la prima volta che un modello Ultra viene introdotto nella serie X del marchio Motorola, suggerendo un potenziale salto significativo in termini di specifiche e funzionalità rispetto ai modelli precedenti).

