Chi ha mai pensato di poter effettuare una ricerca dei messaggi WhatsApp per data ora sarà accontentato. La novità è stata appena annunciata attraverso i canali ufficiali di Meta e Mark Zuckerberg: la funzione sarà certamente ben accolta in quanto permetterà più facilmente di trovare conversazioni anche in dietro nel tempo, ma magari di una certa importanza.

Come si procede per la ricerca dei messaggi WhatsApp per data? Sia che si tratti di chat singole che di quelle di gruppo, la funzione prevede gli stessi passaggi. Dalle informazioni della chat desiderata appunto, si dovrà ricorrere (esattamente come in passato) all’icona della ricerca rappresentata dal simbolo della lente di ingrandimento. Una volta selezionata quest’ultima, la scheda a disposizione includerà la già nota barra di digitazione per inserire una parola chiave. Fin qui tutto nella norma, se non che ora comparirà anche il simbolo di un calendario. Andando su quest’ultima opzione, potrà essere appunto eseguita una ricerca per data, scorrendo le settimane e i mesi fino agli inizi della chat, senza particolari limiti. Il sistema restituirà esattamente il punto della chat riferito al momento prescelto in precedenza con assoluta precisione e senza errori.

La ricerca dei messaggi WhatsApp per data è molto funzionale perché non riguarda solo i messaggi di testo ma anche documenti e media condivisi. Possiamo immaginare che di questa funzione se ne farà un gran uso soprattutto in ambiente lavorativo o in gruppi dedicati allo studio e alla formazione. Come già riferito, l’annuncio dell’ultima implementazione è giunto in queste ore ed è valido sia per le versioni mobili Android che iOS del servizio di messaggistica. Chi non dovesse ancora beneficiare della novità, dovrà aspettare solo che la distribuzione prosegua globalmente, nei giro dei prossimi giorni e al massimo qualche settimana. Tra le operazioni consigliate c’è quella di tenere comunque aggiornata la propria versione dell’app di comunicazione.

Continua a leggere su optimagazine.com