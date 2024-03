Stanno arrivando proprio in queste ore le prime richieste di informazioni a proposito dei biglietti di Milan-Inter. La partita si giocherà tra poco meno di due mesi, visto che è in programma in calendario nel weekend del 21 aprile, anche se non si escludono anticipi o posticipi in base all’andamento delle due squadre rispettivamente in Europa League e Champions League. In attesa del calendario definitivo, destinato ad essere noto solo dopo gli ottavi di finale delle due competizioni (capiremo chi andrà avanti ed eventualmente avrà bisogno di una modifica alla data), possiamo prevedere alcuni scenari.

Arrivano le prime richieste oggi sui biglietti di Milan-Inter verso l’uscita di aprile sul derby

Ad esempio, essendoci anche l’Europa League di mezzo, appare improbabile che si possa giocare di sabato. In ogni caso, è fondamentale evidenziare che il club rossonero tenda a far partire la vendita dei ticket per big match con largo anticipo rispetto alla data dell’evento. Insomma, ci sono buone probabilità che entro la sosta di fine marzo possano arrivare comunicazioni ufficiali sull’argomento, anche perché in quei giorni sapremo chi sarà arrivato ai quarti di finale delle due competizioni europee in cui le compagini milanesi sono attualmente impegnate.

A conti fatti, potrebbe anche essere una partita importante per la lotta riguardante la zona Champions League, come abbiamo avuto modo di constatare nei giorni scorsi parlando della sfida tra Fiorentina e Roma in programma tra poche settimane. Dunque, poco più di un paio di settimane e conosceremo la data con orario del derby, creando anche le condizioni per avviare la vera e propria commercializzazione dei ticket. Scontato il sold out, con il secondo anello verde che come sempre sarà riservato ai tifosi dell’Inter.

Staremo a vedere se la ricerca dei biglietti di Milan-Inter ci condurrà o meno verso obiettivi ancora caldi per le due squadre.

