Stanno venendo a galla ulteriori indicazioni, in queste ore, a proposito del processore che dovrebbe essere montato a bordo della serie Samsung Galaxy S25. Il fatto che andremo incontro ad una svolta con il produttore coreano è ormai assodato, come del resto abbiamo intuito ad inizio mese, quando sul nostro magazine ci siamo soffermati sui primi rumors sotto questo punto di vista. Tuttavia, solo con il trascorrere delle settimane avremo le idee più chiare sui reali punti di forza del nuovo chip. Nel frattempo, abbiamo quantomeno informazioni sulle tempistiche necessarie affinché possa essere presentato.

Focus oggi sull’uscita del processore usato con il Samsung Galaxy S25: indicazioni a proposito della data

In un contesto del genere, il Chief Marketing Officer (CMO) di Qualcomm, Don McGuire, ha fatto sapere che la sua società svelerà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 in occasione di un evento specifico. Stiamo parlando del cosiddetto Qualcomm Snapdragon Summit in programma ad ottobre 2024. Partendo da questi presupposti, sappiamo anche che lo Snapdragon 8 Gen 4 verrò lanciato insieme al core CPU personalizzato dell’azienda, vale a dire Orion. Si tratta a conti fatti dello stesso chipset Snapdragon X Elite pensato per PC Windows, a sua volta annunciato ad ottobre 2023.

In un contesto del genere, dove si colloca il Samsung Galaxy S25? A detta di SamMobile, ci sono ottime probabilità che il colosso coreano possa ottenere la versione “For Galaxy” del chipset prodotto da Qualcomm. Lo stesso chip che avrà una frequenza di clock più elevata per i core della CPU, in modo tale da generare prestazioni migliori per il top di gamma che verrà presentato tra un anno circa.

Inutile dire che continueremo a monitorare la situazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti a proposito dei punti di forza assicurati al processore del Samsung Galaxy S25.

