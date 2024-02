Terra Amara torna in onda di stasera 29 febbraio con i nuovi episodi su Canale5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che al termine della sua programmazione, dovrebbe poi cedere il posto a Endless Love.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione in cui seguiamola nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito, che trama contro di lei a sua insaputa. Non manca l’amore, che Zuleyha troverà in Hakan, mentre Fikret si scoprirà innamorato della cognata.

Stasera 29 febbraio vedremo tre episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni.

Mehmet-Hakan sfugge a un attentato. Infatti, per una fortunata coincidenza, non sale nella propria auto che esploderà qualche istante dopo. L’episodio turba Zuleyha, che non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell’uomo. Dopo l’attentato, i sospetti di Fikret nei confronti di Mehmet-Hakan aumentano. Nel frattempo, mentre si svolgono le elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Cukurova, nella tenuta Yaman i braccianti sono chiamati a eleggere il loro nuovo capo in una sfida. Tra varie schermaglie, Gaffur e Rashit continuano a darsi battaglia per vincere l’ambito ruolo.

La sfida, alla fine, viene vinta da Gaffur. In quanto nuovo capo dei braccianti della tenuta Yaman, l’uomo affida a Rashit un lavoro, nel corso del quale l’uomo simula un infortunio. Lutfiye, invece, viene eletta consigliera comunale. Durante il ricevimento offerto dal Sindaco, Fikret accusa Abdulkadir della morte di Fekeli…

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 29 febbraio dalle 21:30. La serie continuerà ad andare in onda in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, con una lunga maratona il sabato.

