C’è un alone di mistero introno ad un secondo aggiornamento del Samsung Galaxy S24 appena distribuito in Corea in queste ore. Si tratta di un’ulteriore release di queste settimane oltre quella contenente l’ultima patch di sicurezza Vale la pena scendere nel dettaglio del pacchetto, anche perché probabilmente lo stesso rilascio riguarderà anche l’Europa.

Il firmware ora di scena è siglato come AXBA ed è più leggero della patch di sicurezza di recente distribuita, ossia con un peso di 400 MB.Nel changelog ufficiale non vengono chiariti esattamente quali siano le migliorie previste con il nuovo pacchetto, ma possiamo ipotizzare che si proceda ad una serie di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza degli utenti finali con uno dei modelli della nuova serie top di gamma.

Sappiamo bene come il primo aggiornamento di febbraio per i Samsung Galaxy S24 abbia incluso, oltre alla patch di sicurezza già citata, anche due correzioni importantissime. La prima ha riguardato la possibilità di impostare dei colori più vividi per lo schermo dei telefoni, come chiesto espressamente dagli utenti finali. Ancora poi, sono state introdotte alcune migliorie per la fotocamera in alcuni scenari di scatto specifici. Ora, il nuovo pacchetto appena messo in evidenza potrebbe porre rimedio a qualche bug minore, pure nell’ottica di garantire ai possessori finali dei telefoni l’uso del telefono appena acquistato senza problemi di alcun tipo.

I Samsung Galaxy S24, come dichiarato durante la loro presentazione, godranno di ben 7 anni di aggiornamenti software tra update maggiori e patch di sicurezza mensili. Proprio per questa particolare attenzione all’esperienza con il telefono, c’è da aspettarsi che molti potrebbero essere anche gli update fuori dalle consuete pianificazioni per i device. D’altronde l’intera serie è campione di vendita dopo il primo mese di commercializzazione e i clienti a cui garantire adeguato supporto saranno sempre più numerosi in tutto il mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com