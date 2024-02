Stiamo vivendo giornate di campionato probabilmente decisive per quanto riguarda la lotta per ottenere un posto in Champions League, al punto che oggi tanti tifosi delle due squadre vogliono capire quando escono i biglietti di Fiorentina-Roma. Partita che sa tanto di spareggio sotto questo punto di vista. Battaglia nella quale vuole inserirsi anche il Napoli, a maggior ragione dopo la rumorosa vittoria sul campo del Sassuolo. Non è un caso che, come osservato nei giorni scorsi, ci sarà una risposta importante del Maradona domenica prossima in occasione della sfida contro la Juventus.

Proviamo a capire quando escono i biglietti di Fiorentina-Roma in vista del 10 marzo al Franchi

Soprattutto i sostenitori giallorossi, in queste ore, sono sorpresi dal fatto che non siano ancora disponibili i biglietti di Fiorentina-Roma. Mancano praticamente dieci giorni al match del Franchi ed il club viola ancora non si è esposto sotto questo punto di vista. Non ci sono ragioni di marketing dietro questo ritardo, visto che la squadra di Italiano fino ad allora non avrà altri match in casa. Possibile che si attendano eventuali indicazioni dall’Osservatorio e dal prefetto, per capire se la vendita vera e propria subirà delle limitazioni riguardanti l’ordine pubblico.

In un contesto del genere, dunque, è facile che la commercializzazione dei biglietti di Fiorentina-Roma possa scattare già entro questo fine settimana, almeno per il pubblico di casa. Con ogni probabilità, invece, il settore ospiti sarà disponibile da lunedì o martedì prossimo. Quanto alle limitazioni, è possibile che i residenti nel Lazio possano acquistare ticket solo nel suddetto settore, a patto che siano dotati della Fidelity Card giallorossa. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così.

Intanto occhi aperti con la gestione della vendita per i biglietti di Fiorentina-Roma, vista la delicatezza della partita sotto ogni punto di vista.

