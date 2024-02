È un cast stellare quello che si sta formando per Death by Lightning, nuova serie creata da Mike Makowsky (Bad Education) e prodotta con David Benioff e D.B. Weiss, gli stessi de Il trono di spade e Il problema dei 3 corpi. Il titolo, ordinato da Netflix all’inizio di febbraio, è un adattamento televisivo del romanzo di Candice Millard Destiny of the Republic.

La serie narra la storia del Presidente degli Stati Uniti d’America James Garfield, della sua ascesa e del suo rapporto con Charles Guiteau, inizialmente suo grande ammiratore e poi suo assassino.

Nel ruolo dei due protagonisti sono stati annunciati Michael Shannon (George & Tammy) e Matthew Macfadyen (Succession). A loro si sono aggiunti anche Nick Offerman, già apprezzato in Parks and Recreation e nel suo ruolo in The Last of Us, che gli è valso anche l’Emmy Award, e Betty Gilpin, che sempre per Netflix ha vestito i panni della wrestler in GLOW e ha recitato in Mrs. Davis, e qui vedremo nelle vesti della First Lady Crete Garfield.

Offerman tornerà su Netflix ancora una volta nei panni di Chester Arthur nella quarta e conclusiva stagione di The Umbrella Academy.

