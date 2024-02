Il mondo degli smartphone è in fermento con l’attesa dei prossimi lanci di Samsung. Mentre il Galaxy Ring si preannuncia come un nuovo arrivato sul mercato, sono le anticipazioni sul Samsung Galaxy Z Fold 6 a catturare l’immaginazione dei fan della tecnologia. Trapelati da fonti autorevoli come OnLeaks e SmartPrix, i rendering 5K ed i video a 360 gradi offrono uno sguardo esclusivo sul possibile design del prossimo smartphone pieghevole di Samsung.

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 6 sembra abbracciare un design boxy con lati piatti, simile alla serie Galaxy S24 recentemente lanciata. Dai rendering 5K e dal video trapelato, possiamo notare che il dispositivo presenta tre microfoni e una griglia dell’altoparlante posto sul lato superiore, mentre sul lato inferiore troviamo la porta USB-C, un ulteriore microfono ed un’altra griglia dell’altoparlante. Il lato destro dei rendering rivela la presenza di un pulsante di accensione integrato con sensore di impronte digitali e un bilanciere del volume, fornendo una disposizione pratica e funzionale dei controlli sul dispositivo. Sul lato sinistro, è presente uno slot per schede SIM, confermando la continuità nella disposizione delle porte e dei connettori comuni tra i dispositivi Samsung.

Sul lato posteriore del Samsung Galaxy Z Fold 6, notiamo la presenza di una tripla fotocamera da 50MP + 12MP + 10MP, accompagnata da un flash, mantenendo la configurazione fotografica avanzata che abbiamo visto nei predecessori della serie Galaxy Z Fold. Inoltre, vi è un taglio del foro che ospita la fotocamera selfie sul display esterno da 10MP, mentre il display interno sembra abbia una fotocamera selfie sotto-display da 4MP. Secondo le informazioni tratte dai rendering e dai dettagli forniti, lo smartphone potrebbe presentare un display esterno di 6,2 pollici e un display interno da 7,6 pollici, entrambi AMOLED e con refresh rate di 120Hz. Inoltre, si ipotizza che il pieghevole possa essere alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione.

