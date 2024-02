Una nuova e super offerta vi aspetta su Amazon e si riferisce all’entry-level Samsung Galaxy A15 da comprare subito grazie al minimo storico sulla piattaforma. Con uno sconto del 22%, questo smartphone Android sarà vostro al prezzo di soli 155,33 euro (invece di 199,90 euro di listino), in versione italiana, connettività LTE, colore Blu e con capacità di memoria interna da 128GB (espandibile fino a 1TB). Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere le sue principali specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A15 dotato di dimensioni 160.1×76.8×8.4mm per 200 gr. di peso, presenta un ottimo display Super AMOLED Always on FHD+ da 6,5 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, 800nits (HBM) e densità 396ppi. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Helio G99 (6nm), abbinato a 4GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1TB) e GPU Mali-G57 MC2. Il device è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W. Lato software, il telefono esegue il sistema operativo Android 14 su interfaccia One UI 6.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy A15 offre sul retro un modulo a tripla fotocamera con flash LED composto da un sensore principale da 50MP (f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP (f/2.2) ed un macro da 2MP (f/2.4); frontalmente, una selfie-cam da 13MP (f/2.0). Come connettività, il device offre dati LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, jack audio e porta USB Type-C 2.0.

