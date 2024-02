Sta tornando il malinteso sui cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio, alla luce di una situazione che richiede per forza di cose un approfondimento per il pubblico che si ritrova con smartphone non di ultimo grido. Come avvenuto di recente, tocca ribadire un paio di concetti, in modo tale che i possessori di smartphone ormai vecchi non si lascino prendere dalla frenesia nel corso delle prossime ore. Al netto di annunci che fissano la suddetta scadenza entro la fine di questo mese, infatti, abbiamo evidentemente informazioni poco chiare anche qui in Italia.

Analizziamo più da vicino il malinteso sui cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio qui in Italia

Dal punto di vista prettamente contenutistico, tocca ribadire quello che ci siamo detti alcuni giorni fa tramite un primo pezzo a tema. In pratica, la storia dei cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio riguarda fondamentalmente smartphone che sono già stati tagli fuori dall’app in questione. In particolare, se vi ritrovate con device come i vari Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy s3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, LG Optimus L3 II Double, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Double, fino ad arrivare al cosiddetto LG Optimus L7 Double, da un po’ dovreste essere tagliati fuori.

A prescindere da questioni relative all’elenco, possiamo dire che i cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio finiscano per coinvolgere modelli davvero vecchissimi. Difficilmente, infatti, prodotti del genere sono ancora in uso, anche tra coloro che magari non seguono passo dopo passo l’evoluzione hardware e software degli smartphone. Pochi timori oggi, alla luce di quanto riportato.

Insomma, ora dovrebbe essere più chiara la storia relativa al malinteso sui cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio.

