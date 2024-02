In molti si stanno stupendo del nuovo aspetto di WhatsApp verde su iPhone nelle ultime ore. In effetti, l’applicazione mobile del servizio di messaggistica mostra un design completamente nuovo con un cambio di rotta: tanti elementi interni come le notifiche e i pulsanti non sono più blu ma, al contrario, in verde.

L’argomento era già stato trattato su queste pagine nel mese di dicembre, quando i primi utenti avevano sperimentato proprio il nuovo aspetto dell’applicazione con chat, chiamate e canali. Ora il cambiamento (prima solo destinato ad una ristretta cerchia di utenti) si è diffuso alla quasi totalità di user appunto. Anche se qualcuno potrebbe pensare ad un bug del servizio, tutto è nella norma: i cambiamenti sono stati espressamente voluti dagli sviluppatori che hanno reso disponibile la versione dello strumento siglata come la 2.24.3.78. Sebbene nel changelog di quest’ultima non ci sia riferimento proprio al nuovo aspetto, chi provvederà all’adeguamento dovrà presto abituarsi al nuovo look.

Quando parliamo del nuovo WhatsApp verde su iPhone, possiamo sottolineare che solo alcuni dettagli (seppur importanti) hanno assunto la specifica nuance al posto del blu. In particolar modo, in effetti, sono le notifiche dei messaggi giunti nelle chat ad essere cambiate, ma anche alcuni pulsanti come quello per l’avvio di una nuova conversazione. Sono stati modificati tutti gli alert abbinati alle chiamate in arrivo e agli aggiornamenti dei canali.

Sarà di certo solo questione di abitudine e in tanti accetteranno il nuovo look verde di WhatsApp. A dire la verità, almeno per il momento, i primi feedback non sono positivi e il vecchio look in blu sembra essere preferito da tanti. I futuri aggiornamenti del servizio andranno sempre in questa direzione, a meno di un qualche dietrofront da parte di Meta o di un’ulteriore nuova progettazione dell’interfaccia del servizio.

