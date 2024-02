Kanye West è stato denunciato insieme al collega Ty Dolla Sign dagli eredi di Donna Summer. A citarli in giudizio è stato Bruce Sudano, esecutore testamentario della diva scomparsa, per un brano contenuto all’interno del joint album Vultures Volume 1.

Kanye West denunciato

Perché Kanye West e Ty Dolla Sign sono stati citati in giudizio? Nella giornata di ieri, martedì 27 febbraio, Bruce Sudano ha depositato dei documenti per denunciare il “furto sfacciato” del brano I Feel Love (1977) per il campionamento presente nella traccia Good (Don’t Die) contenuta in Vultures Volume 1.

Secondo i documenti, citati da Rolling Stone, ciò sarebbe avvenuto nonostante il rifiuto del permesso di campionarlo da parte degli eredi in quanto non intendevano “essere associati in alcun modo alla figura controversa di West”. Sudano parla di “violazione intenzionale del copyright”, un reato che potrebbe portare al risarcimento totale a favore degli eredi. Per il momento i due artisti citati in giudizio non hanno commentato.

Ozzy Osbourne contro Ye

Anche il Principe delle Tenebre ha avuto da ridire sul joint album di Ye con Ty Dolla Sign: Ozzy Osbourne aveva negato il permesso di usare un campionamento di un versione live di Iron Man dei Black Sabbath, ma i due rapper l’avevano usata durante un listening party a Chicago l’8 febbraio. Il cantautore britannico è andato su tutte le furie, con Sharon Osbourne categorica: “Ha tentato di fo**ere l’ebreo sbagliato”.

Intervistato da Rolling Stone, Ozzy Osbourne si è scagliato contro il rapper per le sue esternazioni antisemite e ha sottolineato quanto sia “sbagliato non dire niente” in quanto parliamo di “un antisemita irrispettoso” che “diffonde odio” in un periodo storico in cui “siamo già abbastanza esasperati”. Anche su questo aspetto, Kanye West e Ty Dolla Sign non si sono ancora pronunciati.

