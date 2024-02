Una nuova serie ricca di azione tutta al femminile è in arrivo su Netflix. Furies, titolo francese in 8 episodi, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming il 1° marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

La serie ripercorre la storia di una giovane donna che dopo la morte del padre vuole ritrovare la normalità nella sua vita, ma allo stesso tempo è ossessionata dal desiderio di vendetta. Così d’un tratto si ritrova nelle mire della Furia una spietata killer della malavita parigina.

Gli episodi di Furies sono diretti da Cedric Nicolas-Troyan, Samuel Bodin e Laura Weaver. A vestire i panni della protagonista è Lina El Arabi, nota per i suoi ruoli in Family Business e Kaboul Kitchen. La giustiziera conosciuta come la Furia è invece Marina Foïs, prolifica attrice, recentemente apprezzata al cinema con As bestas eLa verità secondo Maureen K. Nel cast è presente anche Mathieu Kassovitz, volto noto del cinema francese, che ha recitato, tra gli altri in film come Il favoloso mondo di Amélie e Il quinto elemento. Nel cast della serie anche Steve Tientcheu e Quentin Faure.

