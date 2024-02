Arriva proprio in queste ore il primo verdetto riguardante il Samsung Galaxy S24, a proposito delle vendite che sono state raggiunte in queste settimane con la serie da poco lanciata sul mercato. Premesso che il discorso odierno debba essere circoscritto alla Corea, Paese nel quale questo brand per forza di cose gioca in casa, ci sono ugualmente alcune considerazioni interessanti che possiamo fare. Vediamo dunque qual è il trend dal punto di vista commerciale, dopo aver evidenziato nei giorni scorsi che il primo vero aggiornamento importante per questi device sia in procinto di arrivare qui da noi in Italia.

Approfondimento oggi sulle vendite per Samsung Galaxy S24: è stata raggiunta la soglia del milione in Corea

In attesa di capire quale sarà la risposta del mercato in Italia e nel resto d’Europa, possiamo intanto evidenziare che il Samsung Galaxy S24 (inteso come serie) abbia raggiunto la soglia del milioni di vendite in Corea a distanza di 28 giorni dal suo esordio sugli scaffali. A conti fatti, è stato battuto di nove giorni il precedente record registrato con la serie S, vale a dire quello stabilito a suo tempo dal Samsung Galaxy S8. Inutile dire che, quanto emerso, evidenzi il trend positivo per il produttore rispetto alla situazione venutasi a creare nel 2023, dopo la commercializzazione dei Samsung Galaxy S23 secondo SamMobile.

Curioso il fatto che il Samsung Galaxy Note 10 resti ancora lo smartphone di fascia alta più venduto di tutti i tempi, visto che i Samsung Galaxy S24 hanno tardato di circa tre giorni nel raggiungere questa significativa soglia di vendite per quanto concerne il mercato coreano. Altro trend confermato quello che riguarda gli Ultra, se pensiamo che il Samsung Galaxy S24 Ultra allo stato attuale pare rappresentare il 55% di tutte le vendite della serie Galaxy S24 in Corea del Sud.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi mesi, anche in Italia, per quanto concerne i vari Samsung Galaxy S24 offerti.

