Non c’è pace per Fedez. Da un lato i problemi coniugali con la moglie Chiara Ferragni, dall’altro quelli con l’ormai ex socio in affari, Luis Sal. Arriva la smentita di Fedez su Muschio Selvaggio e sulle notizie emerse oggi in rete: no, le sue quote non sono state acquisite da Luis Sal.

Il rapper, in una storia su Instagram, racconta come stanno le cose e fa chiarezza, dopo i titoloni di oggi.

Andiamo con ordine.

Nella giornata odierna, i giornali titolano con la vittoria di Luis Sal su Fedez. “Il Tribunale civile di Milano ha stabilito che Muschio Selvaggio, la società che produce l’omonimo podcast, è dello youtuber Luis Sal“, si legge sull’agenzia di stampa AGI.

Si legge anche che la giudice Amina Simonetti autorizza la Luisolve srl al sequestro giudiziario della quota pari al 50% del capitale sociale di Muschio Selvaggio riconducibile a Fedez.

Il Tribunale ha nominato l’avvocato Michele Centonze come custode che “eserciterà i diritti inerenti alla quota in sequestro sentiti gli interessati da individuarsi nelle parti del procedimento, nell’interesse della società”.

Ma Fedez interviene su Instagram e in una storia spiega che nulla di quanto emerso corrisponde a verità: “Il tribunale di Milano non ha ‘decretato’ che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società ‘Muschio selvaggio s.r.l’ e non nell’interesse di Sal! Di consegueza non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda”.