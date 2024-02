Chi ha appena acquistato un Samsung Galaxy S24 ha di certo provveduto immediatamente a proteggerlo con una custodia e pure con una pellicola per lo schermo protettiva. Questo modo di procedere è certo raccomandabile per evitare qualsiasi tipo di danno a dispositivi nuovi di zecca, tanto più perché abbastanza costosi. Eppure, la pratica potrebbe inficiare sulle prestazioni dei telefoni, rendendoli meno reattivi di quanto dovrebbero essere. Nessun panico tuttavia, semplicemente lavorando sulle impostazioni del telefono tutto potrebbe facilmente essere superato.

La prima anomalia che potrebbe verificarsi è quella relativa alla scarsa risposta, in termini di vibrazione, dei Samsung Galaxy S24 avvolti da cover protettive abbastanza spesse. La stessa Samsung ha pensato a questa eventualità e dunque, all’interno della One UI, ha incluso delle impostazioni specifiche per regolare l’intensità del feedback. Per procedere in questa direzione è possibile accedere nelle Impostazioni dunque e poi nella scheda “Suoni e vibrazione” e poi nel menù “Vibrazione del sistema” e “Intensità vibrazione” . Posizionando i cursori al massimo o comunque ben in alto, l’esperienza finale all’arrivo di chiamate, notifiche e alert di diverso tipo dovrebbero essere ben diverse.

Come è possibile invece affrontare i problemi relativi alla risposta tattile dello schermo dei Samsung Galaxy S24 con una pellicola protettiva? Anche in questo secondo caso, è sufficiente operare sulle impostazioni del display, in particolare sulla sua sensibilità. Attraverso la scheda “Display ” e poi quella denominata “Sensibilità al tocco”, ecco che il feedback ai comandi impartiti con i nostri polpastrelli dovrebbe divenire immediatamente più reattivi.

Il successo di vendite dei Samsung Galaxy S24 è abbastanza evidente nel suo primo periodo di commercializzazione. In tantissimi sono alla ricerca di cover e pellicole per la protezione del loro gioiello hi-tech e i suggerimenti appena riportati contribuiranno di certo ad evitare di non godere di una buona esperienza mobile.

