Freschissimi di lancio al via del MWC 2024 di Barcellona, gli Xiaomi 14 stanno sollevando molto interesse anche in Italia. Quali sono però le condizioni di vendita dei due modelli distribuiti ora globalmente, ossia l’esemplare standard e quello ultra per il nostro paese? Ci sono da fare degli opportuni distinguo nei due casi, non solo per il valore commerciale (come è logico che sia) ma anche per la disponibilità.

Le vendite dello Xiaomi 14 sono già partite: in effetti sia sullo store Xiaomi che sugli store di terze parti (in primis Amazon), il telefono è già acquistabile. Non si può di certo fare lo stesso discorso per lo Xiaomi 14 Ultra. Per quanto i preordini di questo specifico dispositivo siano pure partiti, le consegne e gli acquisti in negozio bisognerà aspettare il prossimo 18 marzo.

Lo Xiaomi 14 arriva in Italia nelle tre colorazioni ossia quella Black, Jade Green e White. Le varianti di questo modello sono poi due per quanto riguarda la configurazione della memoria interna (la RAM è invece sempre da 12 GB). I tagli pronti all’acquisto sono in effetti quelli da 256 GB e 512 GB. Il prezzo per lo smartphone con meno memoria è pari a 999 euro, per quello con più spazio invece 1099 euro.

Il lancio dello Xiaomi 14 semplice si associa a delle speciali condizioni di vendita valide fino al 25 marzo. In effetti è prevista l’extra valutazione dell’usato fino a 200 euro. In particolare poi, sul sito ufficiale Xiaomi Store, è possibile ricevere in omaggio lo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro (del valore di 269,99 euro) in bundle con il telefono e godere di un coupon sconto di 100 euro per le nuove registrazioni.

Qual è invece il prezzo dello Xiaomi 14 Ultra? Le due colorazioni Black e White e l’unica configurazione di memoria da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, è in vendita da 1499,90 euro . Anche per il modello più accessoriato sono previste le promopzioni già indicate per l’esemplare standard. In più, è possibile beneficiare dello Xiaomi 14 Ultra Photography Kit del valore commerciale di quasi 200 euro.

