In queste ore su WhatsApp stanno arrivando alcuni aggiornamenti riguardanti i suoi termini di servizio e l‘Informativa sulla privacy in Europa, questo per essere in regola con due nuove normative europee. Nello specifico si tratta del Digital Services Act (DSA) e del Digital Markets Act (DMA). Sono delle modifiche che sostanzialmente non cambieranno l’utilizzo di WhatsApp e che entreranno in vigore a partire da aprile 2024.

Come cambia la privacy WhatsApp, dopo le novità introdotte a fine febbraio per gli utenti

Altra novità, dunque, dopo il parziale blocco degli screenshot trattato di recente. Sappiamo come sia possibile ricevere messaggi da terze parti, questa novità era già in vigore da tempo, ora con questi aggiornamenti sui termini di servizio e informative sulla privacy in Europa, semplicemente WhatsApp aggiunge informazioni su cosa è consentito e cosa non è consentito sulla piattaforma. Mossa attuata per consentire massima trasparenza agli utenti ed essere in regola con le norme europee.

A breve, tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp, riceveranno una notifica in-app per prendere visione dei nuovi termini. Le modifiche a riguardo prevedono precisazioni su cosa è consentito e vietato su WhatsApp, fare insomma maggiore chiarezza a riguardo. Sarà possibile ricevere messaggi da app di terze parti supportate da WhatsApp. Linee guida per i canali, spiegando come queste vengano applicate sull’ app di messaggistica.

Ci sarà il nuovo EU-US Data Privacy Framework per garantire la conformità alle normative sulla privacy. L’età minima per l’utilizzo di WhatsApp passerà dai 16 anni ai 13 anni. Infine si ribadisce che tutte le chat sono protette da crittografia end-to-end. Ai fini dell’utilizzo dell’app non cambia nulla per gli utenti, ci sono solo dei cambiamenti sui termini di servizio per allinearsi alle norme europee.

C’è comunque l’obbligo da parte degli utenti di accettare questi nuovi termini che entreranno in vigore dall’11 aprile del 2024. Nulla di così complicato e che serve principalmente per essere in linea con queste nuove leggi europee, ma non ci saranno cambiamenti sostanziali per chi utilizza regolarmente WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com