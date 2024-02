Una notizia ufficiale sui tempi di uscita della One UI 6.1 su Samsung Galaxy S23 e su altri dispositivi top di gamma dello scorso anno è giunta n questa settimana che volge al termine. L’annuncio del lancio della prima distribuzione dell’update incrementale per il mese di marzo ha accesso gli animi di tanti possessori dei telefoni supportati: eppure sono d’obbligo alcune riflessioni relative alla recentissima politica software proprio di Samsung.

L’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1 sarà inizialmente destinato soltanto ai Samsung Galaxy S23 (in tutti i modelli standard, Plus e Ultra), anche i Samsung ai pieghevoli di ultimissima generazione come il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 e infine, per il segmento tablet, al Galaxy Tab S9. La timeline di marzo, come pure già indicato, è quella ufficiale ma non si escludono possibili ritardi. Il dubbio presente si innesca a causa di quanto accaduto per i Samsung Galaxy S24. Dopo il lancio dei top di gamma in gennaio, si aspettava un primo corposo rilascio per ottimizzazioni e risoluzione di bug in brevissimo tempo. Al contrario, la prima distribuzione di un firmware dedicato è partita nei giorni scorsi, tra l’altro a macchia di leopardo. Insomma, sembra proprio che gli sviluppatori stiano ritardando la loro tabella di marcia per i dispositivi ora messi sul gradino più alto delle priorità, figuriamoci per i device più recenti.

La speranza è quella di sbagliarsi in merito ai possibili tempi di attesa per la One UI 6.1 per i Samsung Galaxy S23 e compagni. L’attesa è così viva per un motivo ben noto. La nuova versione dell’interfaccia integra buona parte delle funzionalità IA a bordo degli ultimissimi Samsung Galaxy S24, come la traduzione simultanea di conversazioni e chat in 16 lingue, la ricerca su Google attraverso la selezione circolare di elementi su schermo, la rielaborazione di immagini che rasenteranno la perfezione e molto altro ancora,

