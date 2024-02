Nei migliori album di Gigi D’Alessio c’è tutta la passione di un cantautore che si è fatto carico di una missione importante: farsi portavoce della canzone napoletana con il linguaggio del pop, riuscendo ad arrivare nei cuori di tutti gli italiani che ancora oggi apprezzano il suo approccio contemporaneo alla tradizione. Gigi D’Alessio non ha mai snaturato la musica delle sue origini. L’ha elevata, piuttosto, facendosi divulgatore e diventando così un punto di riferimento per la musica italiana.

Quando La Mia Vita Cambierà (2000)

Perché parliamo dell’ottavo album di Gigi D’Alessio? Il cantautore partenopeo, con questo disco, presenta una tracklist che include due canzoni che oggi fanno parte dell’immaginario collettivo: Non Dirgli Mai e Como Suena El Corazon, una l’antitesi dell’altra su argomenti e arrangiamento, ma che rappresentano tutto lo spirito di Gigi D’Alessio. Quello malinconico e struggente e quello scherzoso e spensierato.

Uno Come Te (2002)

Uno Come Te è il disco di Miele (“che poi diventa sale”) ma anche di Non Mollare Mai e Un Nuovo Bacio, duetto con Anna Tatangelo che sarà la sua futura sposa.

Malaterra (2015)

Malaterra è un’opera di divulgazione. Con questo disco Gigi D’Alessio si accompagna con gli artisti italiani più amati per riproporre la sua versione delle canzoni napoletane più famose: in Io Mammeta E Tu duetta con Renato Carosone, in ‘A Città ‘E Pulecenella duetta con i Dear Jack e in Torna A Surriento canta con Bianca Atzei. Contestualmente al disco, D’Alesso pubblica Malaterra – Il Documentario per raccontare il dramma della terra dei fuochi.

Buongiorno (2020)

Buongiorno non può mancare tra i migliori album di Gigi D’Alessio: qui il cantautore rispolvera i suoi successi in compagnia di ospiti eccellenti, come i Boomdabash nella nuova versione di Mon Amour e un treno di rapper nella title-track, da Clementino a Geolier fino a MV Killa.

