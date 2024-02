Delle funzioni AI a bordo (esclusivamente) degli ultimissimi Samsung Galaxy S24 si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane. Con un po’ di invidia, chi non può e non vuole acquistare i top di gamma freschi di lancio ha assistito alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale dall’esterno, ameno finora. C’è un modo ufficiale, ora invece, per provare tutte le novità garantite dalla tecnologia innovativa attraverso uno strumento ufficiale, pensato proprio per ingolosire potenziali nuovi clienti.

Attraverso l’app “Try Galaxy”, qualunque possessore pure di un vecchio smartphone Samsung Galaxy (ma anche di altri dispositivi Android) potrà fare esperienza delle funzioni Galaxy Ai a bordo del suo telefono. Basterà andare su questo link ufficiale, inquadrare il corrispettivo codice QR e dunque effettuare il download e l’installazione dello strumento dedicato alle novità dell’intelligenza artificiale.

C’è subito da dire che, a differenza di quanto in molti potrebbero sperare, l’applicazione appena indicata non introdurrà su qualsiasi telefono Android le vere e proprie funzionalità AI. Semmai, le novità potranno essere sperimentate attraverso dei tutorial “interattivi“. In pratica, i tester avranno a disposizione un menù di navigazione e delle procedure guidate per provare quanto proprio l’intelligenza artificiale può migliorare tante feature fondamentali sul proprio smartphone.

Le principali funzioni AI messe in evidenza attraverso l’app Try Galaxy sono quelle relative alla ricerca Google condotta attraverso una semplice selezione circolare sullo schermo, tutte le potenzialità della traduzione live in tante lingue di chiamate e conversazioni in chat, ancora i benefit della fotocamera che (proprio con l’ausilio dell’IA) restituisce scatti migliori in ogni condizione a seguito del post editing automatico su molti scatti. Provare per credere tutti i plus messi evidenziati nello strumento ufficiale Samsung che supporta anche la lingua italiana e dunque può essere provato da tutti, in maniera intuitiva e rapida.

