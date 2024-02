Arrivano indicazioni molto interessanti, in giornata, per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S24, considerando il fatto che era ed è molto atteso da tutti il primo vero aggiornamento software per il top di gamma che è stato commercializzato nell’ultimo mese. Come tutti sanno, i tecnici si sono immediatamente adoperati affinché potesse essere disponibile un pacchetto software abbastanza importante per il pubblico, tramite il quale ci siamo messi alle spalle anomalie connesse in primis alla fotocamera. Vediamo come stanno le cose, in relazione alle informazioni raccolte questo venerdì.

In uscita sui Samsung Galaxy S24 in Italia il primo vero aggiornamento software per il top di gamma

Vi avevamo in parte anticipato la situazione con un altro articolo, con il ritardo accumulato dal produttore asiatico nel rendere disponibile l’aggiornamento in questione in Italia e nel resto d’Europa. Sono frammentarie le notizie emerse finora. Sappiamo, ad esempio, che l’aggiornamento è disponibile nei Paesi europei con l’etichetta firmware S92xBXXU1AXB5 ed una dimensione di download di 746,5 MB. Già questo dato è sufficiente per capire che siamo al cospetto di un upgrade non secondario, al punto che il consiglio per tutti è quello di procedere prima possibile con l’installazione.

In termini più pratici, a detta di SamMobile ora la qualità dell’immagine quando si catturano scene con una fonte di luce intensa dietro il soggetto è migliore, mentre l’esposizione durante le riprese in ambienti interni è stata migliorata. Dopo l’aggiornamento in questione per i Samsung Galaxy S24, dovremmo toccare con mano anche una maggiore chiarezza del testo a livelli di zoom elevati e video più chiari registrati attraverso le fotocamere posteriori.

Ne sapremo di più appena l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S24 sarà effettivamente in circolazione, attraverso i primi feedback da parte degli utenti italiani.