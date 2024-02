Terra Amara torna in onda di stasera 22 febbraio con i nuovi episodi su Canale5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che al termine della sua programmazione, dovrebbe poi cedere il posto a Endless Love.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione in cui seguiamola nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito.

Stasera 22 febbraio vedremo tre episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni.

Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten, non riuscendo a dare più un senso alla propria vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall’incidente. Sia Hakan che Fikret vanno a trovarla. Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l’avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak.

Un evento inaspettato cambia tutte le carte in tavola. Sermin, intanto, ha messo gli occhi su Colak (che spera di accalappiare), ma pensa che Fusan possa metterle i bastoni tra le ruote.

Hakan, informato del rapimento di Zuleyha, salva la vita della donna che ama. Fikret, visto il ritorno di Mehemet-Hakan nelle grazie di Zuleyha, si impegna più che mai nel cercare di smascherarlo, malgrado Lutfiye e Cetin tentino di placarlo. Alla Tenuta Yaman, Rasit non tollera ordini dal neo-capo Gaffur, e Cevriye usurpa a Fadik un ruolo: da ospite diviene cuoca stipendiata, nonché vittima del delirio persecutorio di Azize.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 22 febbraio dalle 21:30. La serie continuerà ad andare in onda in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, con una lunga maratona il sabato.

