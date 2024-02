Ora che tutto il clamore attorno al lancio del Galaxy S24 si è ridotto, è tempo che il colosso di Seul si concentri sul lancio dei suoi telefoni pieghevoli di prossima generazione. Il debutto dei Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 è previsto nella seconda metà di quest’anno. Poiché il Galaxy Z Fold 5 è stato un aggiornamento iterativo, le persone hanno grandi aspettative di vedere qualcosa di radicalmente nuovo con il Samsung Galaxy Z Fold 6.

Come riportato da “SamMobile“, l’informatore @chunvn8888 dice che il dispositivo sarà molto più sottile e leggero dello Z Fold 5. Un rapporto precedente affermava che il telefono sarà spesso solo 11mm, rendendolo il telefono pieghevole più sottile del produttore sudcoreano. Se questo rapporto fosse accurato, il Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere ancora più sottile del OnePlus Open (11,7mm). Inoltre, si dice che il telefono sarà un po’ più largo dello Z Fold 5 con bordi affilati ed una struttura in titanio, proprio come il Galaxy S24 Ultra. Possiamo aspettarci che il telefono continui a presentare una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Un altro informatore, Yogesh Brar, ha affermato che lo schermo di copertura del telefono misurerà 6,4 pollici in diagonale, rispetto allo schermo da 6,2 pollici dello Z Fold 5. Il leaker ha anche confermato che lo schermo di copertura avrà un rapporto d’aspetto di 20:9, mentre quello dello schermo interno sarà di 1,08:1. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy Z Fold 6 non disporrà di uno slot S Pen integrato.

Il telefono includerà una fotocamera principale da 50MP, un sensore ultra-wide da 12MP ed un teleobiettivo da 10MP. Si dice che sarà dotato di una fotocamera sotto il display migliorata sullo schermo di copertura, del processore Snapdragon 8 Gen. 3 e di una batteria da 4600mAh. In confronto, lo Z Fold 5 ha una batteria da 4400mAh. Un processore più efficiente dal punto di vista energetico ed una batteria più grande dovrebbero comportare una maggiore durata della batteria. Il telefono sarà disponibile in tre opzioni di colore.

Continua a leggere su optimagazine.com