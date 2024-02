L’attesa per l’aggiornamento One UI 6.1 sui primi Samsung Galaxy non sarà così lunga. A dichiararlo, senza mezzi termini, è stata la stessa Samsung attraverso i suoi canali ufficiali. Sebbene si parlasse di lancio entro la prima metà dell’anno e dunque solo entro giugno, la prospettiva di distribuzione è ancora più rosea.

Saranno i Galaxy S23, i Galaxy S23+, i Galaxy S23 Ultra, i Galaxy S23 FE ma anche i Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 e tutta la serie Galaxy Tab S9 a ricevere proprio l’aggiornamento all’ultima interfaccia sviluppata dal Brand. Per il corposo passo avanti non si andà oltre la fine di marzo.

Il rilascio è tanto atteso per le interessantissime funzioni AI che arriveranno proprio con l’aggiornamento e che restituiranno ai dispositivi citati molti dei plus dell’ intelligenza artificiale a bordo finora dei soli ultimissimi Samsung Galaxy S24. Tra queste piccole rivoluzioni garantite anche su vecchi device ci sono quelle per la traduzione simultanea di dialoghi e testi in ben 13 lingue con l’opzione Live Translate e Interpreter. Per la ricerca di informazioni su Google poi, sarà attivata la soluzione che genera risultati dopo la selezione circolare sullo schermo degli elementi di proprio interesse.

Le novità dell’intelligenza artificiale associate alla One UI 6.1 non finiscono qui. Con Browsing Assist sarà pure possibile ottenere aggiornamenti con i riepiloghi completi di articoli di notizie diversi. Ancora, potrebbe essere molto utile (in ambito lavorativo) la funzione Transcript Assist per trascrivere facilmente le registrazioni delle riunioni e degli incontri con i colleghi. Tra le implementazioni più attese infine, ci sono quelle relativi alla resa fotografica. L’IA generativa contribuirà, in automatico, a migliorare qualsiasi scatto, provvedendo a ridimensionare, riposizionare o riallineare gli oggetti nelle foto. Nelle riprese addirittura, la modalità Instant Slow-mo potrà generare fotogrammi aggiuntivi per video al rallentatore più che mai professionali.

