Nome: Andrea

Cognome: Rambotti

Anno di nascita: 1992

Città: Foligno

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Rambosmash

Non ridere di fronte a un suo video è impossibile. Andrea Rambotti, noto sui social come Rambosmash, sui social è un’istituzione. Ci basta aprire un suo video, e dopo le prime battute, scappa la risata. Andrea pubblica video di animali doppiati con l’accento di Foligno, la sua città, e i suoi personaggi più celebri sono scimpanzè, panda e pinguini.

Una passione nata per caso: durante il periodo del Covid Andrea si divertiva a doppiare i personaggi famosi usando la nota app Dubsmash. Nel suo primo video aveva doppiato Matteo Renzi. I video successivi avevano ottenuto un importante successo tra i suoi conoscenti e i suoi contatti, fino a quando uno di quei contenuti non è finito tra le mani di Paolo Ruffini.

Oggi Andrea Rambotti vanta più di 200 mila follower su Instagram e oltre 100 mila su TikTok. In un’intervista a Il Giorno, Andrea ha raccontato di essersi affacciato al suo lavoro in un ufficio da geometra per poi buttarsi nel mondo della ristorazione. Oggi è direttore di sala di un ristorante di Civitanova Marche.

Il successo durante il Covid

Come già detto, il successo di Rambosmash è arrivato soprattutto durante il Covid, quando le persone costrette a rimanere in casa cercavano nei social l’intrattenimento più adatto a dimenticare, almeno per qualche minuto, la difficile condizione.

Così Rambosmash è stato il lenitivo con la sua simpatia dovuta all’accento umbro e la sua originalità. Andrea Rambotti non segue un copione, bensì si fa guidare dall’istinto ed è per questo che tutti i suoi contenuti appaiono così genuini e immediati. Pochi secondi, tante battute e risate assicurate.

“Uso i linguaggi quotidiani che si usano tra amici o come facevano gli anziani di un tempo”, ha detto alla Gazzetta di Foligno.

