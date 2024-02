Tiene banco in questi giorni la questione relativa alla vendita dei biglietti di Napoli-Juventus. Già, perché se da un lato rispetto al nostro ultimo report la questione si è sbloccata per i tifosi locali, alla luce dello start ufficiale della prima fase cui farà seguito in questi giorni la vera e propria vendita libera, al contempo occorre tenere gli occhi aperti in merito al settore ospiti. Dando uno sguardo al comunicato ufficiale pubblicato dal club partenopeo, possiamo dire che al momento non ci siano annunci specifici dedicati ai sostenitori bianconeri che intendono essere presenti al Maradona in occasione del posticipo in programma domenica 3 marzo.

Si aspettano informazioni ufficiali sull’uscita dei biglietti di Napoli-Juventus nel settore ospiti per i bianconeri

Sebbene si possa pensare che ci siano dei ritardi imprevisti sulla tabella di marcia generalmente prevista per la gestione dei ticket di eventi simili, è opportuno evidenziare che tutto sommato si tratti di un trend abbastanza standardizzato per partite di cartello. Evidentemente, occorre consultare preventivamente l’Osservatorio ed il prefetto per capire se la vendita dei biglietti di Napoli-Juventus per il settore ospiti debba essere in qualche modo limitata. Ricordiamo che, in passato, in determinate circostanze il suddetto settore è stato chiuso al pubblico.

Di recente, però, la situazione è apparsa più tranquilla ed in occasione del famoso 5-1 della scorsa stagione non ci sono stati particolari paletti. Allo stato attuale, sono due le previsioni più attendibili. La prima riguarda il fatto che la vendita dei biglietti di Napoli-Juventus per il settore ospiti possa scattare nella giornata di lunedì, o al massimo martedì, come avvenuto ad inizio dicembre in occasione della sfida a Fuorigrotta tra i campioni d’Italia e l’Inter. Allo stesso tempo, è quasi certo che al settore ospiti potranno accedere solo i titolari della cosiddetta Juventus Card.

Insomma, ancora pochi giorni e finalmente si sbloccherà la commercializzazione dei biglietti di Napoli-Juventus per i sostenitori bianconeri.